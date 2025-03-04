Что есть, чтобы не заболеть весной: рекомендации

Специалисты Роспотребнадзора отмечают рост заболеваемости ОРВИ в Тюменской области на 5,4 % за неделю. Избежать простуды можно, если соблюдать рекомендации медиков. Поможет в этом разнообразный рацион.

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«Употребляйте в пищу продукты, содержащие витамин С, такие как клюква, брусника, лимон, квашеная капуста, а также блюда с добавлением чеснока и лука», – сообщают в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

Защитные силы организма поддержит и здоровый полноценный сон. Специалисты напоминают о важности физической активности. Особое внимание стоит уделить обработке рук антисептиками и соблюдению социальной дистанции.

Ранее стало известно о повышении цен на ряд продуктов в «тюменской матрешке». В начале 2025 года подорожали подсолнечное масло и макароны. Среди товаров, которые, наоборот, упали в цене: конфеты, сливочное масло, колбасы. В среднем цены поднялись на 1,5 % на конец января.