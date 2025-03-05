В чем польза для организма ежедневного употребления черники

Ягоды очень питательны. Например, черника считается основным источником антиоксидантов и других веществ, которые укрепляют здоровье и борются с заболеваниями. Вот чем ещё она полезна.

Снижение риска возникновения хронических болезней. В чернике много антоцианов. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, могут положительно влиять на работу мозга и сосудов, отмечает Мэнди Тайлер, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог. Кроме того, они снижают уровень воспалительных маркеров в организме.

Увеличение потребления клетчатки. Из одной порции свежей черники вы получите примерно 4 г клетчатки.

Польза для сердца. Это связано с наличием в чернике антоцианов. Люди, которые потребляют больше этих веществ, имеют более низкий риск возникновения сердечного приступа, повышенного кровяного давления. Также употребление черники улучшает здоровье сосудов.

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Поддержание здоровья мозга. Согласно одному исследованию, у группы пожилых (65−80 лет) после употребления в пищу лиофилизированного порошка черники в течение полугода улучшились когнитивные функции.

Улучшение иммунного здоровья. В чернике содержится много витамина С. Это одно из основных питательных веществ, помогающих в поддержании иммунитета.

Польза для здоровья кишечника. Научная статья 2024 года показала: у животных улучшился микробиом кишечника и снизилось воспаление при употреблении черники.

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