Эксперты оценили пищевой тренд о горсти сырого шпината на завтрак

Сегодня многие тренды, в том числе продуктовые, приходят к нам из соцсетей: разные диеты, готовка диетических блюд, особые напитки и продукты по утрам – презентуются блогерами и подхватываются большим числом людей. Один из последних трендов – съедать по утрам горсть сырого шпината, чтобы сразу получить максимальную питательную пользу.

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Съесть горсть сырого, ничем не приправленного шпината – вряд ли это можно назвать приятным утренним ритуалом. Но те, кто его практикует, ссылаются на то, что так день начинается с поступления в организм множества витаминов, железа и калия, а также есть мнение, что так подавляется тяга к сладкому и «тренируются» вкусовые рецепторы.

Кристина Маниан, специалист по питанию, обращает в WG внимание на то, что делать ставки на что-то одно в рационе – не лучший путь. Шпинат – очень питательный продукт, но он не содержит всего спектра витаминов и минералов, которые нужны человеку ежедневно. Сомнения вызывает и то, что горсть шпината по утрам уменьшает аппетит на весь день. Нет достаточного количества научных работ, подтверждающих, что подобным образом можно тренировать вкусовые рецепторы и управлять чувством голода.

Университет Буффало проводил эксперимент: ученые кормили мышей горькой пищей, в частности, листовой зеленью. При кормлении, как показали результаты, активировалось особое белковое соединение в слюне – при таких тренировках со временем горький вкус становился безвкусным: животные могли есть больше горькой пищи, не обращая внимание на вкус. Однако, эти результаты нельзя однозначно сопоставлять с человеком из-за разницы в гормональных, иммунных системах. Исследования на людях показывают, что отрицание тяги к еде может приводить к повышению аппетита и перееданию.

При этом, есть данные о том, что начинать день с овощей, белка, а затем только вводить все остальное – может помочь с насыщением и лучше контролировать уровень глюкозы в крови. По мнению нутрициолога, шпинат можно есть по утрам с тофу, яйцами, цельнозерновым тостом, но нет особой необходимости есть его сырым в качестве первого блюда.

По словам диетолога Лорен Манакер ничего плохого в этой тенденции нет (исключая случаи индивидуальных реакций), особенно, учитывая, что овощей многие «не доедают». Но шпинат можно есть и сырым, и приготовленным, и утром и в любой другой части дня.