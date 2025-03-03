Какие упражнения помогут сохранить силу мышц после 40 лет

Некоторые задачи типа подъёма по лестнице или открытия консервных банок могут даваться тяжелее после 40 лет. К счастью, наращивать силу мышц можно в любом возрасте.

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Вот несколько упражнений для развития силы.

Приседания сидя-стоя. В идеале нужно выполнять их по 10 раз в три подхода.

Отжимания. Доведите их количество до 10 в трёх подходах. По мере улучшения физической формы пробуйте выполнять каждый подход из 10 повторений в разном положении. Это может быть 10 отжиманий от стены, 10 отжиманий от скамьи и 10 отжиманий с колен.

Планка. Начните с трёх подходов, удерживая каждый максимально долго. Постепенно увеличивайте время удерживания планки минимум до 30−60 секунд.

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Тяга к поясу. Постарайтесь довести количество повторений до восьми по три раза со сложным весом.

Ходьба — с наклоном и/или с перекладиной. Ходить вы должны почти каждый день. Согласно исследованиям, наибольшую пользу можно получить от 8800 шагов в день. Стремитесь хотя бы к этому числу, если хотите прожить долго.

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