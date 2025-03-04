Врач назвал продукт, который выводит все ненужное из организма

Диетолог Андрей Бобровский перечислил полезные свойства киви. По его словам, содержащиеся в этом фрукте микроэлементы выводят из организма всё лишнее.

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В беседе с «Радио 1» специалист объяснил, что полезнее сего употреблять киви в сыром виде, так в нем полноценно сохраняются витамины.

«Все другие способы приготовления, связанные с температурной обработкой или механической переработкой, не очень хороши в силу уничтожения многих полезных качеств», — заявил эксперт.

Этот фрукт хорошо сочетается с другими ягодами и фруктами, белковыми продуктами — в некоторых рецептах значится даже мясо. Не стоит сочетать его с продуктами, имеющими выраженный кислый вкус, поскольку это может негативно отразиться на пищеварении.

В киви содержится клетчатка, микроэлементы, витамины, минералы, благотворно влияющие на организм.

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