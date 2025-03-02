Руководитель Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова рассказала, как подготовить организм к Великому посту.

В интервью изданию NEWS.ru она заявила, что для этого необходимо начать постепенно снижать потребление мясных и молочных продуктов, сделав упор на растительную пищу. Это, по её словам, поможет организму адаптироваться и избежать резкого стресса.

«Добавьте в свой рацион больше свежих овощей, фруктов, бобовых и злаков, – подчеркнул специалист. –Растительная пища – это не просто вкусно, но и невероятно полезно».

В частности, она напомнила, что такая пища насыщена клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают пищеварение, укрепляют иммунитет и помогают оставаться энергичными.

«Экспериментируйте с разными комбинациями продуктов – так вы не только сделаете своё меню более разнообразным, но и обеспечите организм всем необходимым для здоровья и отличного самочувствия», – советует Махова.

Кроме того, она рекомендует включить в ежедневный рацион питания больше полезных жиров, например, орехи, семена и авокадо, а для поддержания здоровья кишечника – ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи или растительные йогурты.

Чистая вода, травяные чаи и свежевыжатые соки помогут поддерживать водный баланс, добавила Махова. Не стоит забывать и о регулярной физической активности.

«Умеренные упражнения помогут поддерживать тонус и улучшат общее самочувствие. Если же возникает усталость или дискомфорт, стоит пересмотреть свой рацион и добавить больше питательных продуктов», – резюмировала руководитель Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог Маргарита Королёва заявила, что в преддверии Великого поста стоит насытиться витаминами и клетчаткой, чтобы поддержать иммунитет и здоровье.