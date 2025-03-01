Как питаться в Рамадан для поддержания здоровья

В Рамадан важно соблюдать водный баланс в организме, а также употреблять побольше фруктов и овощей, заявила LIFE.ru диетолог Елена Соломатина. В этот период врач посоветовала есть макаронные изделия и цельнозерновые каши по утрам, а также индейку и рыбу в вечернее время.

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«Углеводы в виде цельнозерновых каш, хлеба или спагетти лучше переносить на утренний прием пищи. Утром организму нужны сложные углеводы, белки и полезные жиры», — объяснила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что для вечернего приема пищи не стоит выбирать говядину или баранину. Эти виды мяса содержат сложные белки, которые требуют долгого расщепления, пояснила врач. По словам Соломатиной, лучше отдать предпочтение птице, творогу или яйцам.

Россиянам ранее напомнили, что в Рамадан мусульмане совершают два приема пищи в сутки — утром (сухур) и вечером (ифтар). В этот период для верующих важно, чтобы завтрак и ужин начинались до рассвета и после заката.