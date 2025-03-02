Как победить тягу к сладкому

Курганский врач Ирина Очеретина советует, как уменьшить тягу к сладкому. Главный секрет, по ее мнению, не полный отказ, а умеренность и замена синтетических сахаров натуральными. Советами врач поделилась на своей странице в соцсети "Вконтакте".

«Организм более благосклонно воспринимает натуральные сахара, чем синтетические заменители, но все дело в количестве. Нам достаточно просто удовлетворить рецепторы», - рассказала Очеретина.

Врач рекомендует удовлетворять вкусовые рецепторы небольшим количеством меда, сухофруктов или домашней пастилы. Очеретина приводит пример, как любительница сладкого успешно заменила конфеты медом, употребляя его понемногу, чтобы "успокоить" рецепторы.

Врач отмечает, что сладкое не всегда вредно, особенно при хорошей углеводной переносимости, но употреблять его лучше до 16:00.

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