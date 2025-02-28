Какие шаги помогут приобщиться к физической активности

«Начну с понедельника» – именно в отношении к занятиям спортом эта фраза «срабатывает» чаще всего. Люди часто обещают себе приступить к тренировкам, и часто оставляют эти планы невыполненными, разочаровываясь в себе. Эксперты объяснили, почему люди избегают физических упражнений и как себе можно помочь.

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Во-первых, нельзя списывать со счетов физические ограничения. Если человека сопровождает боль, хронические заболевания, проблемы с подвижностью – это влияет на его желание и возможность заниматься спортом.

Нехватка времени тоже играет роль. Люди с высокой профессиональной загрузкой, семейными и социальными обязанностями порой не могут выделить даже получаса на тренировку.

Особое место занимают психологические барьеры. Например, человек чувствует разочарование в себе, потому что знает о пользе упражнений, но не делает их. У него возникает чувство стыда, которое не способствует долгосрочной мотивации и изменению поведения. Еще одно психологическое препятствие – боязнь тренажерного зала.

«Это чувство, когда входишь в комнату, полную, казалось бы, идеальных любителей фитнеса, которые, по вашему убеждению, все оценивают твою форму. Слишком легко быстро потерять мотивацию и направиться к выходу», – поясняет изданию Well+Good профессиональный тренер, диетолог Киара Загал.

Бывают экологические и ресурсные барьеры. Например, ограниченный доступ к безопасным открытым пространствам, неудобные помещения или отсутствие денег для членства в спортзале. Есть данные, что взрослые с высоким доходом более склонны заниматься спортом, по сравнению с теми, у кого доход ниже.

Наконец, влияние могут оказать и гены. Исследования показывают, что гены частично определяют, как тело реагирует на упражнения. Это объясняет, почему два человека с одинаковой программой тренировок имеют разные результаты.

Что можно предпринять, чтобы начать получать удовольствие от физической активности? Признать правду о том, что может и не наступить того момента, когда спорт станет желанным занятием – и это нормально. Поэтому смысл не в том, чтобы стать «фанатом фитнеса», а в том, чтобы найти занятия, которые позволят двигаться. Для начала можно сесть и записать, чем нравиться заниматься – возможно, в процессе что-то откроется заново.

Быть менее строгим к себе. Понимать, что в жизни случается всякое, и что пропускать тренировки – это нормально. Будучи гибким и добрым по отношению к себе, можно с большей долей вероятности вернуться к тренировкам в момент, когда будет внутренняя готовность.

Изменить мышление с «мне нужно тренироваться» к «мне нужно двигать своим телом». Упражнения – это форма заботы о себе, и можно поискать способы, которые сделают их более терпимыми. Например, прослушивание любимой музыки в процессе.

Единомышленники могут поднять мотивацию. По наблюдению тренера, клиенты выкладываются больше, когда тренируются в небольших группах. Небольшой «вызов» может добавить живости процессу.

Можно миксовать активность. Не обязательно придерживаться традиционных тренировок – занимайтесь плаванием, ездой на велосипеде, катанием на роликах. Цель – просто двигаться так, как хочется и удобно.

Имеет смысл сосредоточиться на маленьких победах вместо того, чтобы напрягаться по поводу больших фитнес-целей. Для начала маленькой победой может быть просто появляться в зале, пробовать что-то новое, добиваться самого маленького прогресса. Следует помнить, что успех – это сумма маленьких усилий изо дня в день.