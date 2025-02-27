Названы ароматы, способные повысить уровень тестостерона у мужчин

Эфирные масла с ароматами шалфея, сандала и пачули повышают уровень тестостерона у мужчин на 15%, рассказал NEWS.ru уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Алиев. Он объяснил, что эти запахи влияют на структуры головного мозга.

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«Эфирные масла шалфея, сандала и пачули влияют на лимбическую систему мозга, стимулируя выработку гормонов. Доказано, что запах сандала повышает уровень тестостерона на 15%. Рекомендовано добавлять две-три капли в диффузор или массажное масло», — сказал Алиев.

Ранее технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова рассказала, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний мужчинам полезно употреблять нежирную говядину, оленину, мясо птицы или кролика. По ее словам, также рекомендуется есть ягоды, брокколи и пить зеленый чай. Нутрициолог отметила, что для профилактики мужчинам следует еще употреблять рыбий жир, который нормализует уровень холестерина.

До этого Асланова рассказала, что для поддержания мужского здоровья рекомендуется есть нежирное мясо, фрукты и овощи. По ее словам, также важны омега-3 жирные кислоты и сложные углеводы. Как пояснила эксперт, овощи и фрукты выступают источниками витаминов, минералов и антиоксидантов.