Какой чай лучше для получения энергии

Если чувствуете себя вялым, то лучше заварите вместо чашки кофе чёрный чай. Его связывают с многочисленными преимуществами для здоровья, среди которых и повышение уровня энергии.

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Вот почему чёрный чая отлично подходит для того, чтобы взбодриться.

Даёт энергию. В чёрном чае из всех сортов чая больше всего кофеина. Одна чашка может содержать от 90 до 120 мг этого вещества. Зарегистрированный диетолог Кристин Драйер советует для получения максимальной пользы заваривать чёрный чай 3−5 минут.

Улучшает концентрацию, когнитивные функции без нервозности. В состав чёрного чая входит L-теанин. Он нейтрализует некоторые отрицательные побочные эффекты кофеина. Согласно исследованиям, сочетание кофеина и L-теанина улучшает память, концентрацию и внимание.

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Содержит антиоксиданты. Эти вещества могут уменьшить хроническое воспаление, защитить от диабета 2 типа, болезней сердца, некоторых форм рака.

Полезен для сердца. Ежедневное употребление чая положительно связано с улучшением здоровья сердца. Во многом это связано с антиоксидантами в его составе.

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