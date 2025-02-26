Три малоизвестных упражнения для развития силы

Бывает так, что несмотря на регулярные тренировки, некоторые мышцы всё ещё кажутся слабыми. Исправить это помогут три малоизвестных упражнения, говорит Ли Клейтон, персональный тренер и менеджер клуба отдыха в Village Gym.

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Кубинский жим. Упражнение, которое сделает плечи сильнее. Оно помогает проработать вращательную манжету плеча и лопатки. В результате у вас улучшатся результаты в жиме над головой, рывках и других сложных подъёмах.

Копенгагенская планка. Она подходит для задействования мышц внутренней части бедра. Часто эти мышцы игнорируются в традиционных тренировках для ног, однако они играют важную роль в стабилизации таза, предотвращении травм колена и бедра.

Упражнение Джефферсона. Оно направлено на улучшение подвижности всего позвоночника: от шейного до поясничного отдела. Также это упражнение требует задействование мышц корпуса.

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