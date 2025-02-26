Три малоизвестных упражнения для развития силы

Планка, жим, наклон Джефферсона: что поможет вам избавиться от скрытой мышечной слабости
Бывает так, что несмотря на регулярные тренировки, некоторые мышцы всё ещё кажутся слабыми. Исправить это помогут три малоизвестных упражнения, говорит Ли Клейтон, персональный тренер и менеджер клуба отдыха в Village Gym.
Кубинский жим. Упражнение, которое сделает плечи сильнее. Оно помогает проработать вращательную манжету плеча и лопатки. В результате у вас улучшатся результаты в жиме над головой, рывках и других сложных подъёмах.
Копенгагенская планка. Она подходит для задействования мышц внутренней части бедра. Часто эти мышцы игнорируются в традиционных тренировках для ног, однако они играют важную роль в стабилизации таза, предотвращении травм колена и бедра.
Упражнение Джефферсона. Оно направлено на улучшение подвижности всего позвоночника: от шейного до поясничного отдела. Также это упражнение требует задействование мышц корпуса.
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