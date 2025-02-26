90-летняя пенсионерка сдала нормативы на золотой знак ГТО

90-летняя Раиса Гулякова из Златоуста в Челябинской области сдала нормативы ГТО на золотой знак отличия.

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Вместе с другими горожанами "серебряного" возраста пенсионерка регулярно занимается спортом и хорошо знает, что физические упражнения не только укрепляют здоровье, но и улучшают настроение, сообщили в городском управлении образования и молодежной политики.

«В свои 90 Раиса Захаровна выполнила нормативы ГТО на золотой знак отличия. Она является настоящей гордостью Златоустовского городского округа, - сообщили в администрации. - Результаты, которые показывают современные люди "серебряного" возраста, заметно превосходят нормативы ВФСК ГТО. Потенциал старшего поколения явно недооценен».

Женщина ведет активный образ жизни, занимается скандинавской ходьбой и выполняет упражнения у скамьи и шведской стенки. Спорт для нее - не только образ жизни, но и возможность общения с единомышленниками.

Глава Златоуста Олег Решетников лично вручил спортсменке заслуженную награду и отметил, что она одна из самых взрослых участниц городского движения ГТО.