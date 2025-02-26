Стало известно, сколько россиян поддерживает ЗОЖ

Почти каждый третий ходит пешком по лестнице вместо лифта. 20% стараются делать простые упражнения на работе.

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Исследование провели аналитики Rambler&Co. Треть респондентов практически никогда не занимаются физической активностью в офисе. Отмечается, что ещё 6% делают упражнения до или после работы прямо в офисе. Четыре человека из ста играют в перерывах с коллегами в кикер или настольный теннис. Только 3% входят в офисные спортивные команды и участвуют в корпоративных соревнованиях.

Главным препятствием для физической активности на работе 27% назвали нехватку времени. Для четверти россиян — это отсутствие спортивной инфраструктуры. Дефицит мотивации мешает 13% респондентов, тогда как каждый десятый в качестве причины указал состояние здоровья.

По данным исследования, компенсации за занятия спортом, например оплата абонемента в спортзал, важны для 40% россиян. Более четверти считает это приятным, но не обязательным бонусом, а 17% это не нужно.