Как йога влияет на сосуды и суставы

Йога — это не просто растяжка и красивые позы (и фоточки в соцсетях в модных леггинсах). Это система, которая запускает в организме глубокие процессы восстановления, улучшает кровообращение, питает суставы и делает их подвижными. И самое главное — подходит в любом возрасте, при любом уровне физической подготовки (и даже при ее полном отсутствии).

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Если движения стали скованными, суставы хрустят, а ноги быстро устают — это не повод мириться с дискомфортом. Йога помогает сохранить свободу движения и легкость даже спустя годы. Вот семь ключевых моментов, почему йога — это забота о сосудах и суставах без возрастных ограничений, на которые обратила наше внимание преподаватель йоги Мария Королева.

Улучшает кровообращение, питает ткани кислородом

Когда мы долго сидим или двигаемся мало, кровь застаивается, ткани недополучают кислород, а сосуды теряют эластичность.

«В этом случае включите в практику перевернутые асаны — хотя бы простую позу „ноги вверх у стены“. Это улучшает циркуляцию крови, снимает отеки и дает сосудам отдых», — объясняет эксперт.

Поддерживает эластичность суставов

С возрастом суставные хрящи теряют влагу, движения становятся более жесткими. Йога — это мягкая смазка для суставов, которая восстанавливает их подвижность.

Всегда полезно практиковать динамические связки, например, плавные переходы из «позы кошки» в «позу коровы» (прогибание спины вверх и вниз, стоя на полу на четвереньках). Это дает суставам мягкую нагрузку, без рывков и резких движений.

Укрепляет мелкие сосуды, снижает риск варикоза

Долгое стояние или сидячая работа создают избыточное давление на вены. Йога снимает этот застой и тренирует капилляры, улучшая кровоток. Включите мягкие скручивания — они работают как внутренний массаж сосудов, активируют приток крови к органам и ногам.

Уменьшает воспаление в суставах

«Если суставы болят, значит, в них есть воспаление и застой лимфы. Йога активизирует лимфатическую систему, помогая организму быстрее очищаться от токсинов. Очень хорошо регулярно практиковать 'позу ребенка» — она расслабляет суставы и мягко растягивает позвоночник", — убеждена йога-тренер.

Укрепляет мышцы, снимая нагрузку с суставов

Слабые мышцы заставляют суставы работать за двоих. В йоге нагрузка распределяется равномерно, снижая износ хрящей. Добавьте в ваши обычные тренировки балансирующие позы — например, «позу дерева». Она укрепляет мышцы ног и улучшает координацию.

Уменьшает давление и поддерживает здоровье сердца

Стресс и гипертония негативно сказываются на сосудах. Йога снижает уровень кортизола и регулирует давление без лекарств. Практикуйте пранаямы, эти дыхательные практики успокаивают нервную систему и улучшает тонус сосудов.

Дает суставам движение без перегрузки

Йога позволяет укреплять тело без ударной нагрузки, как при беге или прыжках. Это особенно важно, если есть артрит или проблемы с позвоночником. Важно использовать модификации поз, не стремиться к идеальному шпагату, а делать движения в своем темпе.

Почему йога полезна в любом возрасте

Йога не требует идеальной формы или физической подготовки. Она мягко адаптируется под тело, давая суставам свободу, сосудам — силу, а организму — энергию. Попробуйте — и увидите, как движение снова становится легким.