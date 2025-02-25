Как снизить кортизол при стрессе

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова дала рекомендации, как справляться с последствиями стресса и нормализовать уровень гормона кортизола.

Избыток кортизола на фоне сильных эмоциональных переживаний блокирует Т-клетки иммунной системы, в результате человек начинает чаще болеть, объяснила она в беседе с Life.ru.

«Усиливаются воспалительные процессы, к хроническим заболеваниям присоединяются различные инфекции», — отметила Михайлова.

Она посоветовала уделить особое внимание сну, качество которого часто страдает при высоком уровне кортизола. По словам врача, отдых должен занимать не менее восьми часов и проходить в полной темноте.

В борьбе с избытком кортизола хорошо помогают умеренные физические нагрузки, а также расслабление, например массажи и ванны, добавила врач.

Ранее клинический психолог Ольга Аристова в беседе с НСН заявила, что привычка заедать стресс часто приводит к появлению лишнего веса.