Ученые доказали пользу «когнитивной разминки»

Новое исследование показало, что когнитивное стимулирование во время разминки может существенно повысить эффективность спортивной тренировки, физических упражнений и когнитивных функций.

В исследовании команды ученых из Университета Эстремадуры (Испания), Университета Габриэле д'Аннунцио (Италия) и Бирмингемского университета (Великобритания) изучалось влияние комбинированной физической и когнитивной разминки на спортсменов и пожилых людей. Ученые предположили, что включение в разминку когнитивных упражнений, в частности, задач, связанных с исполнительной функцией, может оптимизировать производительность, создавая «эффект Златовласки», где ключевым фактором является баланс, – сообщает medicalxpress.

Авторы указали на наличие данных о том, что некоторые спортсмены используют комбинацию когнитивных и физических упражнений перед соревнованиями – в частности, гонщики. Они перед стартами, помимо упражнений для мышц и сердечно-сосудистой системы, выполняют когнитивные упражнения, связанные со скоростью реакции и принятием решений. Например, упражнения с использованием световых табло используются в качестве нервно-мышечной разминки для активации центральной нервной системы. Однако эмпирических исследований, которые могли бы стать доказательной базой для разработки протоколов разминки, не проводилось достаточно.

Данное исследование было проведено с участием 31 игрока в падел-теннис и 32 пожилых людей. Ученые оценивали их результаты в спортивных и когнитивных задачах после физической и когнитивной разминки. Добровольцы, которые выполняли когнитивные задачи в сочетании с физической разминкой, показали значительно лучшие результаты по сравнению с теми, кто выполнял только физическую разминку или не разминался совсем.

Ученые сделали вывод, что правильное сочетание когнитивных и физических упражнений для разминки может улучшить последующую работоспособность человека вне зависимости от возраста, физической формы, сферы деятельности. Это может помочь тренерам адаптировать протоколы разминки при подготовке спортсменов к соревнованиям, а пожилых людей – к физической активности.