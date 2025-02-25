Названы самые травматичные виды спорта

Самым травматичным видом зимнего спорта остается хоккей - 25% от числа тех, кто занимается этим видом спорта, сталкивались за последнее время с травмами, катание на коньках (5%) и тюбинг (3%). Такие данные приводятся в новом опросе, проведенном Финансовым университетом при Правительстве РФ, сетью клиник "Будь здоров" и "Виртуальной клиникой" от "Ингосстраха" (есть в распоряжении "Российской газеты").

Однако среди тех, кто активно занимается зимними видами спорта, регулярно наблюдаются у врачей всего 10%. Большинство же (57%) обращаются к медицинскому специалисту, если их что-то начинает беспокоить. Каждый четвертый респондент отмечает пользу спорта для ментального и физического здоровья.

Врач сервиса "Виртуальная клиника" Александр Потиевский подчеркивает:

"Правило для занятий спортом простое: лучше небольшая, но регулярная нагрузка, чем интенсивная, но редкая. Кроме того, любая новая (сезонная) нагрузка - это стресс для организма. Поэтому перед открытием для себя какого-то нового вида спорта важно провериться у врача".

Именно доктор проверит, нет ли противопоказаний к физическим нагрузкам (например, проблем с сердечно-сосудистой системой, суставами или позвоночником).

"Своевременное обследование поможет выявить скрытые проблемы, так как многие травмы возникают из-за слабости мышц, связок или суставов, о которых человек может не подозревать. Специалист даст рекомендации по укреплению мышц, правильной разминке и экипировке. В зависимости от возраста, уровня подготовки и состояния здоровья врач подскажет, какие виды спорта предпочтительны, а каких лучше избегать", - отметил врач высшей категории, травматолог-ортопед флагманского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте Виталий Скакун.

"У занимающихся спортом и спортивных врачей принципиально разные задачи. Человек хочет получить удовольствие от отдыха, улучшить фигуру, произвести впечатление на окружающих. А врач хочет, чтобы его подопечный не получил при этом травму", - добавляет Александр Потиевский.

Как отмечают аналитики "Ингосстраха", самые частые страховые случаи в зимний период, - падение с тюбинга или лыж, столкновение с деревом во время катания на санках или сноуборде, удары об лед во время катания с горки и некоторые другие.

Только 2% респондентов имеют личный опыт оказания первой медпомощи при травмах, 18% знакомы с правилами оказания такой помощи. В тоже время 44% и 36% не могут оказать первую помощь или затруднились с ответом.

Среди тех, кто регулярно занимается зимними видами спорта, большинство (52%) тренируются ради удовольствия, а 31% - за компанию с друзьями. В 2025 году около 4% взрослых россиян впервые встали на лыжи, а 3% - на коньки. Почти 2% открыли для себя сноуборд и хоккей.

Виталий Скакун рекомендует всем, кто занимается зимними видами спорта, пройти базовый курс первой помощи: