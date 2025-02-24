Биохакер назвал три простых шага для увеличения продолжительности жизни

Известный биохакер Брайан Джонсон, известный своими попытками замедлить старение, поделился простыми, но эффективными способами, которые помогут обычным людям жить дольше и чувствовать себя лучше. Свои секреты он раскрыл в интервью Daily Mail.

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Проверяйте качество воздуха

Брайан Джонсон настоятельно рекомендует устанавливать качественные воздушные фильтры, особенно в помещениях, где вы проводите большую часть времени. По его словам, загрязнение воздуха способно ускорять старение и вызывать серьёзные заболевания, включая рак. Особенно опасно длительное пребывание в местах с плохим воздухом, например, в мегаполисах.

Избавляйтесь от пластика

Микропластик проникает в наш организм и оказывает вредное воздействие на здоровье. Брайан Джонсон советует постепенно избавляться от пластиковых предметов в быту. Это простое действие не только уменьшит негативное воздействие на природу, но и улучшит качество жизни, говорит биохакер.

Высыпайтесь

Брайан Джонсон уверен, что качественный сон — залог хорошего здоровья. Он рекомендует следить за частотой сердечных сокращений в покое и стараться ложиться спать в одно и то же время. Правильный режим сна помогает улучшить общее самочувствие и сопротивляемость организма к разного рода вызовам.