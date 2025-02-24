Японские биохимики назвали средства от седины

Исследование, проведённое биохимиками из Университета Нагоя в Японии показало, что антиоксидант лютеолин способен замедлять процесс поседения волос.

Лютеолин содержится в различных продуктах питания, особенно таких как петрушка, сельдерей, чай, брокколи, лук, перец и морковь. Учёные провели эксперименты на крысах, генетически предрасположенных к поседению волос, и проверили действие лютеолина, гесперидина и диосметина.

Но только лютеолин показал «значительный эффект» в предотвращении потери тёмного меха, в то время как другие антиоксиданты не оказали такого же воздействия. Исследователи обнаружили, что лютеолин специфически воздействует на белок эндотелин, который играет роль во взаимодействии клеток.

Как отметил один лиз исследователей, поддерживая здоровые сигнальные пути, лютеолин предотвращает снижение активности меланоцитов, ответственных за пигментацию, а не влияет на рост или выпадение волос.

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