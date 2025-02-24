Ученые выяснили, чем опасны шумоподавляющие наушники

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что использование наушников с функцией подавления шума может снизить слуховые навыки, особенно среди молодых людей. Об этом сообщает газета The Guardian.

По словам специалистов, в последнее время к врачам стали чаще обращаться люди с жалобами на слух. Но тесты этих пациентов показывают нормальные результаты.

Исследователи считают, что ухудшение воспринимаемых звуков связано с расстройством слуховой обработки (РСО). В этом состоянии мозг не может эффективно фильтровать и интерпретировать акустические сигналы.

«Мозг привык обрабатывать множество звуков одновременно. Шумоподавление ограничивает этот процесс, предоставляя только один источник звука. Это может сделать мозг «ленивым»», — объяснила руководитель отделения взрослой аудиологии в Имперском колледже Лондона Рене Алмейда.

РСО чаще диагностируют у детей, но предполагается, что взрослые также могут столкнуться с этой проблемой из-за длительного использования шумоподавляющих наушников.

Ученые также допускают, что слух может снижаться из-за прослушивания музыки с высокой громкостью. Для профилактики РСО исследователи рекомендуют использовать наушники с костной проводимостью, тренировать слух и ограничить использование функцию шумоподавления.