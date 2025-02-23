Шесть способов пройти 10 тысяч шагов дома

Специалисты рассказали, как эффективно пройти 10 тысяч шагов в квартире, сообщает издание The Voice.

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Во-первых, следует соединять тренировки с хобби. По словам тренера Майкла Беттса, ходьба хорошо сочетается с просмотром сериалов, так как одна серия длится от 30 до 60 минут. Это станет идеальным промежутком времени для занятий. Кроме того, напротив экрана можно поставить ультратонкую либо складную беговую дорожку.

Во-вторых, необходимо ходить по лестницам, поскольку это один из лучших тренажеров, который легко найти в повседневной жизни. Кардиолог Ченг-Хан Чен отмечает, что такая ходьба дает гораздо большую нагрузку, чем по земле, из-за силы тяжести. Это не только укрепит поясницу и корпус, но и разовьет мышцы нижней части тела. Альтернативой лестнице станет аэробная степ-платформа.

В-третьих, не стойте на месте, когда разговариваете по телефону. Так, тренер Джер Дракулан подчеркивает, что из-за разговора вы даже не заметите, как пролетит так называемая тренировка. Таким образом за полчаса вполне реально пройти до трех тысяч шагов.

Еще один способ – тренд из TikTok «уютное кардио», для которого понадобится степ-платформа, эллипс либо беговая дорожка. В соцсети пользователи выкладывают видео, на которых занимаются спортом под любимую музыку, с ароматическими свечами, а также травяными чаями вместо воды. По словам тренера Рэйчел Ловитт, чем больше удовольствия приносят тренировки, тем выше шанс того, что они станут постоянным элементом вашей жизни.

Пятый способ достаточно прост: превратите домашнюю работу в упражнения. Например, это касается уборки – приседайте вместо того, чтобы наклоняться. Чтобы увеличить нагрузку, наденьте утяжелители на руки и ноги.

Используйте будильник, чтобы не забывать вставать для разминки. Тренер Аманда Гримм советует установить не один, а несколько напоминаний, после которых нужно вставать и делать растяжку или легкие упражнения. Это позволит оставаться в тонусе до вечера и дать мышцам нагрузку.