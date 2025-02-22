Фитнес-эксперт назвал главную опасность домашних тренировок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие ошибки совершают те, кто занимается спортом самостоятельно в домашних условиях, и чем опасны фитнес-марафоны.

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Когда-то фитнес воспринимался как что-то новомодное и дорогое, так как клубы были доступны людям только с хорошим достатком. Затем отрасль начала развиваться семимильными шагами, и вот уже фитнес не просто стал доступен разным категориям граждан, но и трансформировался из привычной "качалки" и "залов аэробики" в сотни различных направлений. А затем сформировалось действительно правильное понимание фитнеса как разновидности любой умеренной активности с целью поддержания здоровья и "функционального состояния" в целом.

Именно поэтому самостоятельные тренировки у себя дома или на даче являются прекрасным вариантом, особенно в тех случаях, когда нет времени на дорогу в фитнес-клуб или отсутствует потребность в посещении какого-либо спортивного заведения в целом.

Но так ли полезны такие тренировки? И какие могут возникнуть проблемы, если пытаться освоить сложные методики самостоятельно либо принимать участие в онлайн-марафоне? Разберем в этом материале.

Работа с собственным весом

Я много раз говорил, что наш вес является лучшим видом снаряда. Даже не используя воркаут-площадок и не имея дома перекладины или шведской стенки, мы можем выполнять сотни различных упражнений с собственным весом тела. Причем это касается как простых упражнений (приседаний, отжиманий, планки и так далее), так и более сложных, например берпи или упражнений из йоги и пилатеса.

Но здесь важно понимать, что при выполнении абсолютно любого упражнения важна правильно поставленная техника. Ведь, если ее не будет, даже без дополнительной нагрузки можно получить серьезную травму. Другими словами, если вы объективно не имеете хорошего спортивного прошлого, при этом планируете выполнять непривычные для вас упражнения, то вам придется обратиться за консультацией к специалисту – чтобы тренировки были эффективными и безопасными. Особенно это касается пилатеса, так как это реабилитационные программы, направленные на восстановление после полученных травм. Согласитесь, без наблюдения специалиста такую работу самостоятельно проводить крайне опасно.

Какая цель?

Несмотря на то что для тренировок дома достаточно только фитнес-коврика, многие начинают покупать разное оборудование для, как им кажется, повышения нагрузки и разнообразия занятий. При этом не все до конца понимают, что им действительно нужно (в том числе из-за нехватки методических знаний).

В результате квартира постепенно превращается в склад спортоборудования. И это еще не так страшно, когда человек купил резинки для фитнеса или массажный валик: совсем другое дело, когда начинают покупать гантели, штанги, гири и небольшие тренажеры. Да, в этом нет ничего плохого, если человек четко понимает, зачем он взял тот или иной снаряд, грамотно его использует и получает ожидаемый результат. Ну а если покупка была сделана, исходя из субъективных познаний или потому, что увидел рекламу в интернете?

Поэтому здесь все достаточно просто: если вам нужен более серьезный результат, например набор мышечной массы, совершенно очевидно, что добиться его в домашних условиях с парой гантелей невозможно. А это значит, что нужно покупать абонемент в тренажерный зал и полноценно заниматься с "железом". Согласитесь, чтобы научиться плавать, в ванной заниматься нет смыла.

Фитнес-марафоны

Для многих мотивация – это краеугольный камень для начала регулярных занятий. Как бы люди ни осознавали необходимость тренировок, даже имея возможности посещать фитнес-клуб, до самих занятий дело доходит редко. Либо они длятся достаточно короткий период времени. Ну а что говорить о тех, кто пытается начать тренироваться в домашних условиях, где такое количество соблазнов – от холодильника и дивана до телевизора и компьютера? В данном случае многие прибегают к участию в так называемых фитнес-марафонах, где, как правило, мотивирующим фактором является какое-либо вознаграждение. Но так ли хороши эти марафоны? Здесь остановимся подробнее.

Во-первых, нужно понять, что ни один марафон не учитывает индивидуальные особенности человека, в частности, с точки зрения возможных проблем со здоровьем. Особенно они опасны для людей с повышенным артериальным давлением, так как практически все упражнения высокоинтенсивные, направленные на повышение пульса: при проблемах со стороны сердечно-сосудистой системы может вызвать острое состояние. Это же касается и людей с проблемами со стороны опорно-двигательного аппарата – по той же причине многие упражнения могут быть по умолчанию противопоказаны.

Во-вторых, нет контроля со стороны тренеров проекта, так как участников много и отсутствует физическая возможность поправлять и корректировать технику выполнения движений у конкретного человека. Основная задача организаторов – сравнивать фотографии участников, которые они присылают на всем протяжении прохождения марафона.

В-третьих, и это самое неприятное: как только человек прекращает свое участие в марафоне, даже если он добился серьезного результата, не навредив здоровью, пропадает и дальнейшая мотивация заниматься. Ведь исчезает необходимость не только тренироваться, но и отчитываться перед организаторами о проделанной работе. Другими словами, марафоны не самый лучший способ приучить себя регулярно заниматься.

Какой вывод можно сделать? Если вы хотите заниматься дома, то должны понимать, какой уровень нагрузки готовы себе давать и к какому результату можете прийти. Если цели слишком амбициозные, то лучше не экспериментировать со здоровьем, а сразу отправиться заниматься в фитнес-клуб или спортивную секцию.