Вредна ли для здоровья диета Карнивор

Диета Карнивор — модный тренд или угроза здоровью? Узнайте, почему питание только мясом может привести к камням в почках, подагре и другим опасным последствиям. Советы врачей и альтернативы!

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В последние годы диета Карнивор, предполагающая употребление исключительно продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца и масло, набирает популярность. Её сторонники, включая известных инфлюенсеров и знаменитостей, утверждают, что такой рацион помогает сбросить вес, улучшить состояние кишечника и даже повысить умственные способности. Однако медики предупреждают: эта диета может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая смертельно опасные заболевания почек.

Чем опасна диета Карнивор?

Американские врачи из Медицинской школы Университета Индианы заявили, что диета, основанная на мясе, значительно повышает риск образования камней в почках. Эти твёрдые образования возникают из-за избытка отходов в организме и могут блокировать отток мочи, что приводит к инфекциям и даже сепсису.

Один из ярких примеров — случай 68-летнего мужчины, который похудел на 90 кг, питаясь только мясом. Однако через год анализы показали, что у него начали формироваться кристаллы в почках, что свидетельствовало о ранней стадии образования камней. После отказа от диеты и лечения камни исчезли, но этот случай стал тревожным сигналом для врачей.

Почему мясо может быть опасно?

Мясо — ценный источник белка, железа, цинка и витаминов группы В. Однако его избыточное потребление, особенно в отсутствие других продуктов, может привести к серьёзным последствиям:

Камни в почках: высокое содержание животного белка увеличивает уровень мочевой кислоты, что способствует кристаллизации отходов;

высокое содержание животного белка увеличивает уровень мочевой кислоты, что способствует кристаллизации отходов; Подагра и артрит: избыток мяса может усугубить эти заболевания;

избыток мяса может усугубить эти заболевания; Повышенный холестерин: в одном из случаев у мужчины, питавшегося мясом, уровень холестерина был настолько высок, что жир начал вытекать из его рук.

Медики подчёркивают, что диета Карнивор создаёт оптимальные условия для образования всех типов камней в почках: оксалата кальция, фосфата кальция и мочевой кислоты. Отсутствие фруктов, овощей и клетчатки в рационе лишает организм важных питательных веществ, которые помогают предотвратить такие проблемы.

Кроме того, исследования показывают, что диета, богатая клетчаткой и углеводами, поддерживает здоровье кишечника, что также снижает риск образования камней.

Популярность диеты и её риски

Диета "Карнивор" стала популярной благодаря социальным сетям и поддержке таких знаменитостей, как Джо Роган и Джордан Питерсон. Однако её растущая популярность сопровождается увеличением числа исследований, предупреждающих о потенциальных опасностях.

Например, исследование Гарвардского университета показало, что употребление двух порций красного мяса в неделю повышает риск развития диабета 2 типа на 62%. А учёные из Оксфорда обнаружили, что каждые дополнительные 50 граммов красного мяса в день увеличивают риск сердечных заболеваний на 18%.

Что делать?

Большинство экспертов рекомендуют придерживаться сбалансированного рациона, который включает:

Постное мясо, рыбу, яйца и молочные продукты;

Овощи, фрукты и цельнозерновые углеводы;

Достаточное количество клетчатки, которая помогает предотвратить не только камни в почках, но и рак кишечника.

Заключение

Диета Карнивор может показаться привлекательной для тех, кто хочет быстро похудеть или улучшить своё здоровье. Однако её долгосрочные последствия могут быть крайне опасными. Прежде чем кардинально менять рацион, важно проконсультироваться с врачом и помнить, что сбалансированное питание — залог здоровья.