Как сохранить здоровье стоп в холода

Зима – не самое простое время для наших стоп. Тёплая, но часто тесная обувь, шерстяные носки, а также сырость и слякоть на улице создают условия для развития неприятных проблем, таких как мозоли, натоптыши и даже грибковые инфекции. Как правильно ухаживать за ногами в холодное время года – об этом "Рамблеру" рассказала эксперт телеканала «Доктор», врач-эпидемиолог и подолог Вера Павловна Березовенко.

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Основные проблемы стоп в холодное время года

Врач отмечает, что с наступлением холодов особенно уязвимыми становятся детские стопы. Повышенная потливость ног, деформированные ногти и их врастание – это лишь некоторые из проблем, с которыми часто сталкиваются родители.

Именно в холодное время года ко мне чаще всего обращаются с детьми, у которых врастают ногти. Причина – потливость, поэтому важно следить за гигиеной стоп. Вера Березовенко Подолог

Уход за обувью и стопами

Чтобы избежать неприятностей, эксперт рекомендует использовать сушилки для обуви, подчёркивая, что сушка на батареях и с помощью газет неэффективна.

Перед сушкой обувь необходимо обрабатывать специальным спреем с противогрибковым эффектом, а затем просушивать в течение 5-6 часов. В холодное время года подолог советует носить носки с высоким содержанием хлопка, так как они хорошо впитывают пот, и исключить синтетические материалы. При повышенной потливости следует ежедневно обрабатывать обувь спреем и регулярно менять носки. Вера Березовенко Подолог

Даже при отсутствии проблем с избыточной потливостью доктор рекомендует в профилактических целях обрабатывать и сушить обувь 1-2 раза в неделю, так как «ноги потеют у всех».

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Правильный выбор обуви

Врач подчёркивает, что важно выбирать обувь из натуральных материалов, таких как кожа зимой и текстиль летом. Обувь необходимо подбирать по размеру, учитывая длину и ширину стопы.

Приходите в магазин, вытаскивайте стельку, ставьте на неё стопу и смотрите, подходит ли вам ботинок. Длина обуви должна быть на сантиметр больше длины самого длинного пальца. Кроме того, следует избегать покупки тесной обуви, надеясь, что она «растопчется». Важно выбирать обувь, которая хорошо фиксирует голеностоп, чтобы стопа не скользила. Вера Березовенко Подолог

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье стоп в зимнее время и избежать многих неприятностей.