Геронтолог рассказал о рекорде долголетия, старении и биохакинге

21 февраля 1875 года родилась Жанна Кальман — долгое время считалось, что она установила рекорд по долголетию, прожив более 122 лет. Однако российский врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов считает, что достижение было фиктивным. В интервью RT он объяснил, как пришёл к этому выводу, и развенчал миф о рекорде. Также Новосёлов поделился мнением о биохакинге, назвал факторы, способствующие долголетию, и рассказал о работающих методах профилактики возрастных проблем.

— Исполняется 150 лет со дня рождения француженки Жанны Кальман, которая, как считалось, поставила рекорд планеты по продолжительности жизни. Вместе с математиком Николаем Заком вы развенчали этот миф — за Жанну себя выдавала её дочь Ивонна. Удалось ли связаться с представителями Книги рекордов Гиннесса, запустить процесс корректировки официальных данных?

— Мы с Николаем Заком работали независимо друг от друга. Сначала я сделал комплексную гериатрическую оценку всех фото и видео (а это было колоссальное количество материалов), которая показала, что перед нами значительно более молодой человек. Кальман не могла дожить до такого возраста. Её питание было резко разбалансированным, по легенде, она курила почти всю взрослую жизнь и долгие годы жила в одиночестве — ни один из этих факторов не способствует долголетию...

Затем я задумался, как мне подтвердить другими методами свою экспертизу, и уговорил молодого математика провести оценку вероятности рекорда, что он и сделал на отлично. Затем Николай уже сам дотошно поработал с архивами, где нашёл сотню косвенных свидетельств, что женщина, которая десятилетиями называла себя Жанной, была в действительности её дочерью. То есть я сделал клинически экспертный вывод, что человек, о котором идёт речь, был моложе на 20—25 лет — заметьте, это разница ровно в поколение, а Зак уже выяснил, что это была Ивонна Кальман.

От имени нашего научного общества, которому в этом году исполнится 220 лет, мы провели официальную процедуру девалидации (развенчания) этого рекорда 9 ноября 2019 года. После этого мы связались с Геронтологической исследовательской группой. Ведь Книга рекордов Гиннесса ничего не подтверждает, а пользуется данными учёных. Американская группа под руководством Роберта Янга (главы отдела по изучению супердолгожителей и составлению баз данных. — RT) приняла наши возражения, однако они были недовольны, что мы вступили на их территорию, и не стали обсуждать ситуацию в обстановке научного диспута…

А ведь рекорд представил фактически один тогда ещё довольно молодой человек — Жан-Мари Робин... Интересно, что Робин всегда утверждал, что долгожительство Жанны Кальман обусловлено генетически, и, чтобы это доказать, требовалось взять биоматериал Кальман — локон или кусочек ногтя, чтобы провести анализы.

Когда появились сведения, что биоматериал был всё-таки взят другими учёными в рамках другой исследовательской программы и он всё ещё хранится во Франции, Робин сразу публично заявил, что его нужно срочно уничтожить. Якобы Жанна Кальман не хотела, чтобы после неё хоть что-то осталось... Вероятно, что таким заявлением он попытался скрыть следы своей фальсификации, но сам засветил свою лженаучную позицию.

— Какое мнение доминирует сегодня в профессиональном сообществе геронтологов о рекорде Кальман?

— В российском научном сообществе профессиональных геронтологов, которое я сегодня возглавляю, никто не сомневается, что перед нами некий исторический казус: один человек умер, а другой продолжал жить по его документам…

Среди иностранных учёных примерно треть считают, что это была фальсификация (в том числе биолог Дэвид Синклер), треть — что это реальный случай исключительного генетического долгожительства, а остальные даже не задумываются об этой проблеме — она слишком мелкая для геронтологии.

— В научно-популярной литературе сообщается о «голубых зонах», где люди живут дольше: Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Икария в Греции, регион Никойя в Коста-Рике, Лома-Линда в США. В России центром долгожительства считают Кавказ. Действительно ли в этих регионах люди живут дольше?

— Концепцию «голубых зон» разработал мой знакомый демограф Мишель Пулен, специализирующийся на долголетии. Однако долголетие здесь условное, скорее это всё места, где 100 лет назад не было точной регистрации даты рождения... На Кавказе (в Абхазии и Нахичевани), как в 1980-х выяснили антропологи, также имело место тотальное завышение возраста в силу культурных традиций.

— Насколько скорость и характер старения связаны с генетикой, а насколько — с образом жизни?

— В разных исследованиях влияние генетики оценивается в пределах от 3 до 100%. Чаще говорят о 25—30%. Но, что очень важно, это лишь мнение... Однако было много исследований продолжительности жизни однояйцовых близнецов и супружеских пар, и оказалось, что корреляция продолжительности жизни у супругов выше, чем у близнецов.

Это позволяет сделать вывод, что, вероятно, семейные традиции — тут и двигательная активность, религиозность, вредные и прочие пищевые привычки — поважнее этого самого генетического вклада. И это не минус, а большой плюс, ведь это о том, что мы можем влиять на долголетие.

— В последние годы возникло движение биохакеров — людей, которые пытаются при помощи БАДов и пока не признанных наукой способов омолодиться и продлить жизнь. Американский миллионер Брайан Джонсон переливает себе плазму крови сына. Биолог Дэвид Синклер принимает большие дозы антиоксиданта ресвератрола и метформина (это лекарство, применяемое при диабете). Что вы думаете о подобных практиках?

— В когорте самых известных биохакеров мира около 20 человек. Сказать, что они особенно функциональны или выглядят моложе, не могу при всём желании. Джонсон выглядит на свои 47 лет, записанные у него в паспорте. Переливанием плазмы он уже не занимается, сам отказался, так как не увидел эффекта... Синклер тоже ограничил количество принимаемых БАДов, но он вынужден поддерживать эту тему (это моё мнение) как автор определённой бизнес-идеи.

Если говорить о серьёзных способах воздействия на «шестерёнки» старения организма человека, мы сегодня продвигаем метод интервальных гипоксических нагрузок, когда человек погружается в нормобарическую гипоксическую среду на короткий интервал времени. Эволюция выработала очень консервативные механизмы молекулярного ответа на гипоксическое воздействие — за их открытие в 2019 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. И эффекты удивительные, а ответ такой богатый, что его можно поставить в первый ряд геропротекции…

Но, чтобы оценить результаты любых практик или приёма любых препаратов, которые сегодня уже предлагаются как замедлители старения, нужно найти измеримые маркеры, которые укажут, что после такого приёма или воздействия скорость старения снизилась. Пока этого не будет — это голословно. Наше Общество подало в Сколково на грант Систему оценки скорости старения человека. Если грант пройдёт, то это будет подобно выходу человека в космос. Станет возможным сделать замеры на коротких временных отрезках и сказать, есть ли результаты от применения конкретных лекарств, БАДов, средств или технологий.

— Влияет ли на интерес к биохакингу стигматизация старости, как в фильме «Субстанция»?

— Эйджизм не имеет границ, но восприятие людьми возраста окружающих меняется по мере роста средней продолжительности жизни. Население стареет, уменьшается количество браков и детей на семью — растёт медианный возраст. Было 39, сейчас 42. Ещё несколько лет назад 50-летние не могли найти работу, а теперь чаще готовы брать и молодых пенсионеров. Этот термин — о практически здоровых людях 60—65 лет.

Конечно, старость сама по себе уже эмоционально неприятная картинка. Вы никогда не пропустите её начало. Никому из нас не нравится, когда тело, которое в молодости было как произведение искусства, начинает растворяться во времени. Затем приходят болезни, снижается работоспособность, появляется повседневная зависимость от помощи окружающих людей.

Но современные врачи не лечат старение. У них нет средства коррекции фактора возраста... Сегодня нельзя прийти в аптеку и купить таблетку от старости, возможна только мягкая профилактика возрастных изменений с помощью корректировки питания, сбалансированных нагрузок, поддержания социальных связей и интереса к жизни. Ничего лучше пока не придумали…

— Насколько само стремление человека жить долго, его удовлетворение от собственной жизни, психологический настрой важны для долголетия?

— Желание жить — это якорь жизни. Фактически мозг (а это центральный пейсмейкер ритма нашей жизни, центральное звено любой реакции адаптации) продлевает нам жизнь. Людям, чтобы было желание жить дольше, нужны радость, социальная востребованность и ощущение собственного достоинства. Должно быть интересно жить.

— Похоже, что эти факторы объединяют представителей политической и финансовой элиты, которые дожили до 90 и даже до 100 лет, — Елизавету II, Генри Киссинджера, Дэвида Рокфеллера, Михаила Горбачёва.

— Если человек хочет жить и его дети хотят, чтобы он жил, эти векторы суммируются. Активная деятельность мозга — это само по себе уже нейропротекция. Это такой когнитивный тренинг. Он сам делает профилактику когнитивных нарушений, потому что вспоминает старое, фантазирует с настоящим, формирует новые смыслы.

— Как раз хотелось бы поговорить о нейродегенеративных заболеваниях, ведь они зависят от возраста, и число больных нарастает по мере роста продолжительности жизни. Можно ли обеспечить профилактику этих заболеваний? И насколько заранее надо начинать?

— Профилактику — в виде активной работы мозга, постоянного обучения — лучше вообще не бросать. Например, я постоянно прохожу курсы повышения квалификации, читаю лекции, пишу книги...

Мы пока плохо понимаем, как устроены возрастзависимые заболевания: болезнь Альцгеймера, тот же атеросклероз... И чем больше мы хотим узнать, тем глубже спускаемся на молекулярный уровень, тем более теряем резкость зрения. Это как с картиной, когда к огромному панно подходишь и берёшь лупу.

— Насколько интенсивно развивается геронтология, если отбросить дутые сенсации о поисках вечной молодости и жизни?

— Геронтология как наука появилась, когда феномен старения вообще никого не интересовал. Это произошло в самом начале ХХ века, на пороге Первой мировой войны. К концу ХХ века население резко постарело, это стало серьёзной проблемой, геронтология стала серьёзным знанием, без которого сегодня просто невозможно дальнейшее гармоничное развитие общества. Разработка методов борьбы со старением на данный момент стала уже критически важной для роста благосостояния, научно-технического прогресса и даже спокойной политической жизни.

— У представителей разных поколений сильно отличается образ жизни. Можно ли ожидать, что и старение у сегодняшней молодёжи будет проходить иначе, чем у нынешних пожилых людей?

— Конечно. При смене поколений характерно изменение всей голограммы интересов, устремлений и даже пищевых привычек. Как пример: после голода 1930-х годов и войны люди радовались, что могли наесться, поэтому гостей всегда ждало обильное застолье... Сегодня всё стало скромнее, все считают калории, многие придерживаются диет, о которых раньше вообще не знали.

Появились смартфоны, которые позволяют нам изучать себя. Приложения предупреждают о состоянии здоровья, напоминают о необходимости двигаться. Плюс идёт очень быстрый обмен информацией. Информация чаще в виде коротких сообщений, большие тексты читают гораздо реже. Однозначно, что уже меняется пластичность мозга, а это не может не повлиять на старение. Думаю, что смартфоны помогут нам жить дольше. Тут главное — не переоценивать возможности ИИ.

Следующее поколение будет жить дольше уже просто потому, что нет истощающей физической нагрузки, которая была у наших предков ещё 100 лет назад… Проблемой были и особо опасные инфекции — тут упомяну сыпной тиф, колоссальное количество сифилиса, чуму, холеру, голод, который также ослаблял защиту иммунитета.

Сегодня другая проблема — ожирение, но человечество уже прошло через эту яму, осознав риск излишнего веса. Люди сами интуитивно поняли, особенно молодые, что должна быть постоянная дозированная физическая нагрузка... Развивается спортивная инфраструктура. Посмотрите на эти старые фото из ваших семейных альбомов, эти люди выглядели совсем по-другому. Они явно старше, чем вы в том же возрасте. Одно это говорит о том, что человек решил быть здоровым и жить дольше. Уверен, что он справится!