Названы упражнения, которые обратят старение вспять

Наше тело естественным образом меняется со временем. Однако определённые упражнения могут противодействовать скованности суставов, потере мышечной массы, ухудшению равновесия и гибкости.

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Выполняйте упражнения ниже медленно, подконтрольно, сосредоточив внимание на глубоком дыхании и хорошей осанке. Старайтесь делать 2−3 подхода, отдыхая между упражнениями 30 секунд.

Растяжка «кошка-корова". Она улучшает гибкость, осанку, уменьшает скованность в спине,

Подъёмы пяток стоя. С возрастом стопы и лодыжки становятся менее сильными. Это упражнение делает голени устойчивее, улучшает кровообращение и укрепляет мышцы ног.

Приседания с использованием стула. Это одно из лучших упражнений, направленных на поддержание силы нижней части тела.

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Скручивание позвоночника сидя. Благодаря этому упражнению вы будете поддерживать гибкость позвоночника, снимите напряжение в пояснице.

Ягодичный мостик. Он позволяет укрепить корпус, поясницу, бёдра, защищает от последствий длительного сидения.

Балансирование на одной ноге. Так вы укрепите мышцы ног и корпуса, улучшите общую устойчивость и координацию.

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