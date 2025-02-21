Гинеколог предупредил о вредных продуктах для беременных

О том, от каких продуктов стоит отказаться во время беременности, рассказала врач-гинеколог Анастасия Соколова.

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Говоря о продуктах, которые рекомендуется исключить или ограничить во время беременности, врач назвала сырое или недоваренное мясо, рыбу и яйца. Опасность их заключается в том, что они могут содержать бактерии (например, сальмонелла, листерия) и паразиты (например, токсоплазма), которые могут вызвать серьезные заболевания и привести к выкидышу или преждевременным родам, поэтому беременным рекомендуется употреблять только термически обработанные продукты.

Перед приемом пищи стоит убедиться, что мясо и рыба хорошо прожарены или проварены, а яйца сварены вкрутую, пишут «Известия».

Врач не рекомендовала непастеризованные молочные продукты и мягкие сыры. Проблема заключается в том, что они могут содержать бактерию листерию, которая особенно опасна для беременных, поэтому следует выбирать только пастеризованные молочные продукты и твердые сыры. Стоит избегать мягких сыров.

Кроме того, эксперт рассказала об опасности сырых ростков: они могут содержать бактерии, такие как сальмонелла и кишечная палочка. Поэтому перед употреблением ростки необходимо тщательно промыть и термически обработать.

Соколова обратила внимание на то, что алкоголь может вызвать серьезные врожденные дефекты у ребенка, в том числе фетальный алкогольный синдром. Поэтому такой напиток во время беременности нужно полностью исключить.

К тому же большое количество кофеина может увеличить риск выкидыша или преждевременных родов.

Вредны также обработанные продукты с высоким содержанием сахара, соли и вредных жиров. Вместе с этим некоторые виды травяного чая могут оказывать неблагоприятное воздействие на беременность.

Ранее «СП» писала, что терапевт назвала самую полезную привычку по утрам.