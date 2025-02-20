В Москве рассказали планах по развитию уличного воркаута

Власти Москвы рассматривают возможность привлечь тренеров и профессиональных спортсменов к популяризации занятий на уличных спортивных площадках. Об этом заявила заместитель председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Мария Воропаева в интервью «Парламентской газете» 20 февраля.

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По словам депутата, городские власти уделяют большое внимание поддержанию уличных тренажеров в хорошем состоянии. Следующим шагом станет привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям на этих площадках.

Политик отметила, что активную роль в этом процессе могут сыграть спортивные тренеры и специалисты по воркауту — уличному спорту, который включает в себя упражнения на турниках и брусьях. Депутаты Мосгордумы считают эту идею перспективной и готовы подключиться к ее реализации.

Если удастся это организовать, то в столице у молодого поколения появится больше возможностей для активного образа жизни, заключила политик.