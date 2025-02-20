Как улучшить качество ночного отдыха

Отказ от использования гаджетов за час до отхода ко сну поможет улучшить качество ночного отдыха. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

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По ее словам, вместо этого лучше почитать книгу или помедитировать. Она также рекомендует обеспечить темноту и тишину в спальне, для этого можно использовать светонепроницаемые шторы, маски для сна и беруши. Важно стараться ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, добавила эксперт.

«Питание перед сном тоже влияет на качество отдыха. Не переедайте на ночь и избегайте кофеина, алкоголя и никотина — они мешают выработке мелатонина. Регулярные физические нагрузки помогут снизить уровень стресса и улучшат сон. Но будьте осторожны: тренироваться лучше в первой половине дня, чтобы избежать перевозбуждения», — добавила Сережина.

Ученые из Пекинского лесного университета до этого установили, что сон на правом боку помогает снизить частоту переворотов, улучшить качество сна и избавиться от храпа. Однако такая поза подходит только для людей со здоровой пищеварительной системой.