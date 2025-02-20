Какое упражнение лучше всего подходит для укрепления корпуса

Упражнения на пресс очень полезны для организма. Они поддерживают почти каждое движение тела, улучшают осанку, повышают устойчивость, снимают боли в спине, защищают от травм. И есть одно упражнение, которое рекомендуется выполнять ежедневно.

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По словам Жаклин Умоф, для укрепления корпуса нужно каждый день стоять в планке. Это упражнение укрепляет весь корпус и руки.

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Начать вы можете с удержания тела в планке в течение 30 секунд, а затем увеличить это время до минуты. Лучше всего выполнять это упражнение ранним утром, чтобы включить в работу весь корпус.

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