Назван гениальный трюк для снижения веса

Британский психолог Ричард Уайзман предложил необычный способ похудения, который не требует строгих диет и ограничений. Его метод заключается в том, чтобы есть нерабочей рукой. Правши должны использовать левую руку, а левши — правую.

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Этот трюк заставляет человека есть медленнее и осознаннее, что помогает избежать переедания. Чувство сытости наступает примерно через 20 минут после начала приёма пищи, и, если вы едите нерабочей рукой, у вас будет больше времени, чтобы осознать, что вы уже сыты.

Ричард Уайзман объяснил, что этот метод делает процесс еды более осознанным, так как вам приходится лучше координировать свои движения. В результате вы едите меньше и лучше контролируете размер порций.

Между тем психолог предупреждает, что для эффективного снижения веса важно также придерживаться здорового рациона, богатого овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами. Регулярные физические упражнения также играют важную роль в процессе похудения.