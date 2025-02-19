Чем полезны для здоровья кешью

Включение кешью в рацион питания может принести пользу для здоровья и иммунитета, потому что эти орехи обладают множеством положительных эффектов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующие исследования.

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Так, они содержат большое количество клетчатки и белка, поэтому могут уменьшить голод и увеличить чувство насыщения, что полезно при похудении. Благодаря антиоксидантам орехи способствуют снижению воспалений и защите организма от различных болезней. Согласно исследованиям, кешью приносят пользу для здоровья сердца, могут способствовать снижению артериального давления и уровня триглицеридов и холестерина.

«Кешью имеют низкий уровень сахара и высокое содержание клетчатки, что в совокупности может помочь снизить уровень сахара в крови и предотвратить развитие диабета второго типа», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов до этого рассказал «Газете.Ru», что взрослым рекомендуется употреблять не более 30-50 граммов кешью в день. По его словам, в орехе содержатся витамин К (важен для свертываемости крови), витамин Е (поддержка для иммунитета), витамины группы В (необходимы для нервной системы и метаболизма), магний (важен для работы сердца и нервной системы) и не только.