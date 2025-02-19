Как лучше всего худеть с помощью ходьбы на велодорожке под наклоном

Ходьба под наклоном — один из наиболее эффективных и недооценённых способов сжечь калории и повысить скорость обмена веществ. При этом сама по себе такая тренировка очень простая.

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Если вы хотите избавиться от жира на животе, то ходьбе по наклонной поверхности нужно уделять 30−45 минут за сеанс. Всё зависит от вашего уровня физической подготовки, а также от интенсивности тренировки.

Новичкам лучше начать с ходьбы при умеренном наклоне (5−8%) в постоянном темпе в течение 20−30 минут.

Если у вас средней уровень подготовки, то ходите уже в течение 30−40 минут с уклоном 10−12%. Тем уже должен быть немного быстрее, чем у начинающих.

На продвинутом уровне нужно ходить под уклоном 12−15% с чередованием интервалов с более высокой скоростью или более крутыми подъёмами. Длиться всё должно 40−45 минут.

Если ваша цель — сжечь жир, то необходимо включать ходьбу по наклонной поверхности в тренировку не менее 4−5 раз в неделю. При этом нужно поддерживать дефицит калорий. Для ещё большего ускорения метаболизма сочетайте это с силовыми тренировками.

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