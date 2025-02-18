Врач рассказала, благодаря какому упражнению похудела на 42 килограмма

Жительница Индии похудела на 42 килограмма за восемь месяцев благодаря занятиям бегом. Ее историю рассказывает The Times of India (TOI).

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Врач Махира Менгани из Мумбаи не испытывала проблем с лишним весом в детстве, а в колледже много занималась спортом и участвовала в студенческих соревнованиях. Однако со временем индианка начала набирать лишний вес из-за больших учебных нагрузок и любви к нездоровой, но вкусной еде. Во время беременности у нее развился гестационный диабет, а также синдром поликистозных яичников. После родов Менгани обнаружила, что весит уже 105 килограммов. Тогда она решила похудеть, чтобы вернуть прежнюю активность и здоровье.

В первую очередь индианка перешла на диету из яиц, творожного сыра, йогуртов, сыра тофу, ферментированных соевых бобов, овощей и бананов. Она самостоятельно разработала рецепты, чтобы готовить любимые вредные блюда из здоровых продуктов. Также Менгани стала готовить только в аэрогриле, тогда как раньше пользовалась фритюрницей.

Свои спортивные занятия индианка начала с интенсивной ходьбы, а, когда достаточно окрепла, стала бегать каждый день. В итоге она настолько преуспела в этом, что пробежала марафон Tata Mumbai Marathon 2025.

В итоге Менгани удалось сбросить 42 килограмма за восемь месяцев. Она призналась, что похудение далось ей нелегко и теперь она собирается придерживаться сбалансированного питания и регулярно заниматься спортом всю жизнь.

« Р а с с м а т р и в а й т е ф и т н е с н е к а к к о н е ч н у ю т о ч к у м а р ш р у т а , а к а к п у т е ш е с т в и е д л и н о й в ж и з н ь , н а п о л н е н н о е п о с т о я н н ы м р а з в и т и е м , с т а б и л ь н о с т ь ю и б е з г р а н и ч н ы м и в о з м о ж н о с т я м и » , — п о с о в е т о в а л а и н д и а н к а .

Ранее сообщалось, что житель Великобритании сумел похудеть на 82 килограмма за один год. Он решил заняться здоровьем, когда его вес достиг 175 килограммов.