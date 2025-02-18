Какое упражнение оказалось лучшим для сжигания жира

Чтобы вы смогли сжечь как можно больше жира, ваши тренировки должны включать наклон, изменение скорости и интервалы. Ходьба в постоянном темпе сжигает калории, однако увеличение её интенсивности ускорит похудение. Ключевым элементом в этом случае будет последовательность.

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Тайлер Рид, бакалавр наук, сертифицированный физиотерапевт, рассказал о тренировке, которая поможет вам сжечь больше жира и улучшить выносливость. Она состоит из интервалов, которые чередуются. Для достижения оптимальных результатов выполняйте эту тренировку 3−5 раз в неделю.

Разминка (5 минут). Прогулка в комфортном темпе (4−5,6 км/ч).

Интервал 1 (3 минуты). Ходьба в быстром темпе (6,1−6,8 км/ч).

Интервал 2 (2 минуты). Ходьба под уклоном (5−7% на беговой дорожке или на холме).

Интервал 3 (3 минуты). Снизьте темп до умеренного (4,8−5,6 км/ч).

Интервал 4 (2 минуты). Снова быстрая ходьба, немного увеличивая скорость (6,4−7,2 км/ч).

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Интервал 5 (3 минуты). Ходьба по наклонной плоскости (7−10% или более крутой холм).

Интервал 6 (2 минуты). Восстановление в умеренном темпе (4,8−5,6 км/ч)

Интервал 7 (3 минуты). Чередуйте 30 секунд быстрой ходьбы и 30 секунд умеренной ходьбы.

Заминка (5 минут). Замедлитесь до расслабленного темпа (4−4,8 км/ч).

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