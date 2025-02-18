Как пожилым людям укрепить сосуды питанием

Здоровье сосудов – это залог долгой и активной жизни, особенно в пожилом возрасте, ведь с годами сосуды становятся менее эластичными, более уязвимыми к образованию бляшек. А это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и других серьезных проблем. Диетолог раскрыла, как улучшить свое здоровье.

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В беседе с ИА RuNews24.ru диетолог Алена Капустина рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион пенсионерам, чтобы укрепить сосуды, улучшить кровообращение и поддержать здоровье сердца. Эксперт утверждает, что кровеносные сосуды – это важный компонент здорового образа жизни в пожилом возрасте.

« С в о з р а с т о м с т е н к и с о с у д о в с т а н о в я т с я б о л е е х р у п к и м и и м е н е е э л а с т и ч н ы м и , ч т о м о ж е т п р и в е с т и к р а з л и ч н ы м з а б о л е в а н и я м » , – к о м м е н т и р у е т с о б е с е д н и ц а и з д а н и я .

При этом укрепление сосудов снижает риск образования холестериновых бляшек, которые сужают просветы сосудов и нарушают кровообращение, а также улучшает кровоснабжение органов и тканей, обеспечивая нормальную работу мозга, сердца, почек и других жизненно важных органов.

Забота о сосудах помогает снизить риск инсультов и инфарктов нормализует артериальное давление, да и в целом - хорошее кровообращение обеспечивает прилив энергии, улучшает настроение и повышает физическую активность.

Для здоровья сосудов Капустина рекомендует включать в ежедневный рацион жирную рыбу - лосось, скумбрию сардины, тунец.

« Р ы б а б о г а т а о м е г а - 3 ж и р н ы м и к и с л о т а м и , к о т о р ы е с н и ж а ю т у р о в е н ь « п л о х о г о » х о л е с т е р и н а , у м е н ь ш а ю т з а п а с в с о с у д а х и п р и в о д я т к о б р а з о в а н и ю т р о м б о в . Т а к ж е н е с т о и т и г н о р и р о в а т ь о в о щ и и ф р у к т ы я р к и х ц в е т о в - э т о с в е к л а , м о р к о в ь , б о л г а р с к и й п е р е ц , т о м а т ы , ч е р н и к а , к л ю к в а . В н и х с о д е р ж и т с я а н т и о к с и д а н т ы ( в и т а м и н ы C , E , к а р о т и н о и д ы , а н т о ц и а н ы ) , к о т о р ы е з а щ и щ а ю т с о с у д ы о т п о в р е ж д е н и й с в о б о д н ы м и р а д и к а л а м и . П р е д п о ч т е н и е н у ж н о о т д а в а т ь с е з о н н ы м о в о щ а м и ф р у к т а м » , - о б ъ я с н я е т э к с п е р т .

А вот орехи - грецкие, миндаль, фундук - содержат полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, магний и калий, которые снижают уровень холестерина, улучшают сосуды и нормализуют артериальное давление. Однако в день стоит употреблять горсть не более 30 граммов.

Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, которая также снижает уровень холестерина и нормализует уровень сахара в крови, что важно для профилактики заболеваний сосудов.

« Б о б о в ы е с о д е р ж а т р а с т в о р и м у ю к л е т ч а т к у , с н и ж а ю щ у ю у р о в е н ь х о л е с т е р и н а , а т а к ж е к а л и я и м а г н и я , к о т о р ы е н е о б х о д и м ы д л я н о р м а л ь н о й р а б о т ы с е р д ц а и с о с у д о в , а ч е с н о к - а л л и ц и н , к о т о р ы й т а к ж е с н и ж а е т у р о в е н ь х о л е с т е р и н а , у с и л и в а е т к р о в о о б р а щ е н и е и р а з ж и ж а е т к р о в ь » , - о б ъ я с н я е т с п е ц и а л и с т .

По словам эксперта, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион, нужно обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом или диетологом, чтобы убедиться, что эти изменения полезны и не нанесут вреда здоровью.