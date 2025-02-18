Здоровая старость: как пожилым людям укрепить сосуды питанием?
Здоровье сосудов – это залог долгой и активной жизни, особенно в пожилом возрасте, ведь с годами сосуды становятся менее эластичными, более уязвимыми к образованию бляшек. А это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и других серьезных проблем. Диетолог раскрыла, как улучшить свое здоровье.
В беседе с ИА RuNews24.ru диетолог Алена Капустина рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион пенсионерам, чтобы укрепить сосуды, улучшить кровообращение и поддержать здоровье сердца. Эксперт утверждает, что кровеносные сосуды – это важный компонент здорового образа жизни в пожилом возрасте.
«С возрастом стенки сосудов становятся более хрупкими и менее эластичными, что может привести к различным заболеваниям», – комментирует собеседница издания.
При этом укрепление сосудов снижает риск образования холестериновых бляшек, которые сужают просветы сосудов и нарушают кровообращение, а также улучшает кровоснабжение органов и тканей, обеспечивая нормальную работу мозга, сердца, почек и других жизненно важных органов.
Забота о сосудах помогает снизить риск инсультов и инфарктов нормализует артериальное давление, да и в целом - хорошее кровообращение обеспечивает прилив энергии, улучшает настроение и повышает физическую активность.
Для здоровья сосудов Капустина рекомендует включать в ежедневный рацион жирную рыбу - лосось, скумбрию сардины, тунец.
«Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые снижают уровень «плохого» холестерина, уменьшают запас в сосудах и приводят к образованию тромбов. Также не стоит игнорировать овощи и фрукты ярких цветов - это свекла, морковь, болгарский перец, томаты, черника, клюква. В них содержится антиоксиданты (витамины C, E, каротиноиды, антоцианы), которые защищают сосуды от повреждений свободными радикалами. Предпочтение нужно отдавать сезонным овощам и фруктам», - объясняет эксперт.
А вот орехи - грецкие, миндаль, фундук - содержат полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, магний и калий, которые снижают уровень холестерина, улучшают сосуды и нормализуют артериальное давление. Однако в день стоит употреблять горсть не более 30 граммов.
Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, которая также снижает уровень холестерина и нормализует уровень сахара в крови, что важно для профилактики заболеваний сосудов.
«Бобовые содержат растворимую клетчатку, снижающую уровень холестерина, а также калия и магния, которые необходимы для нормальной работы сердца и сосудов, а чеснок - аллицин, который также снижает уровень холестерина, усиливает кровообращение и разжижает кровь», - объясняет специалист.
По словам эксперта, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион, нужно обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом или диетологом, чтобы убедиться, что эти изменения полезны и не нанесут вреда здоровью.
«Здоровье сосудов – это ключ к долгой и активной жизни. Богатое функциональное питание и ограничение вредных продуктов, регулярные физические упражнения, отказ от вредных привычек помогают пенсионерам укрепить свои сосуды, улучшить кровообращение и сохранить здоровье на долгие годы», - резюмировала врач-диетолог Алена Капустина.