В чем преимущества для здоровья апельсина

Укрепление иммунитета, защита сердца и не только: преимущества для здоровья апельсина
Апельсины — одни из самых популярных и любимых многими фруктов. Вот что происходит с организмом, когда вы регулярно едите их.
Укрепление иммунитета. В апельсине содержится много витамина С, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Они облегчают борьбу организма с микробами, способными вызвать болезнь. Также в этих фруктах много флавоноидов, в частности гесперидина. Он обладает противомикробным, антиоксидантным и иммуностимулирующим действием.
Более быстрое заживление ран. Витамин С играет главную роль в синтезе коллагена и заживлении ран. Особенно это касается пролежней.
Регулярное опорожнение кишечника. Один целый апельсин среднего размера содержит 3 г клетчатки. Вода и растворимая клетчатка в цитрусовых помогают при запорах.
Снижение риска возникновения сердечных болезней. Более 50% клетчатки в апельсинах — растворимая. Она помогает снизить уровень холестерина в крови, а это это влияет на вероятность развития болезней сердца.
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