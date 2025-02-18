В чем преимущества для здоровья апельсина

Апельсины — одни из самых популярных и любимых многими фруктов. Вот что происходит с организмом, когда вы регулярно едите их.

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Укрепление иммунитета. В апельсине содержится много витамина С, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Они облегчают борьбу организма с микробами, способными вызвать болезнь. Также в этих фруктах много флавоноидов, в частности гесперидина. Он обладает противомикробным, антиоксидантным и иммуностимулирующим действием.

Более быстрое заживление ран. Витамин С играет главную роль в синтезе коллагена и заживлении ран. Особенно это касается пролежней.

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Регулярное опорожнение кишечника. Один целый апельсин среднего размера содержит 3 г клетчатки. Вода и растворимая клетчатка в цитрусовых помогают при запорах.

Снижение риска возникновения сердечных болезней. Более 50% клетчатки в апельсинах — растворимая. Она помогает снизить уровень холестерина в крови, а это это влияет на вероятность развития болезней сердца.

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