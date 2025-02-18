Упражнения, которые быстро избавят от жира на животе

Висцеральный жир, то есть жир в области живота, опасен по нескольким причинам, отмечает Триста Бест, магистр общественного здравоохранения, дипломированный диетолог, сертифицированный диетолог The Candida Diet. Во-первых, он создаёт сильную нагрузку на сердце и другие жизненно важные органы. Это повышает риск возникновения сердечных заболеваний, инсульта, других хронических болезней.

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Интервальная ходьба. С неё рекомендует начать Эшли Паркер Энджел, сертифицированный тренер и соучредитель High Level Performance Academy. Ходьба увеличивает ежедневное сжигание калорий и контролирует уровень стресса. Чередуйте умеренный и быстрый темп.

Кардиотренировка. Важно при этом найти правильную интенсивность. Джой Пулео, директор по образованию в Balanced Body и сертифицированный тренер NPCP, советует попробовать езду на велосипеде в умеренном темпе, бег трусцой/бег в устойчивом темпе, HIIT-тренировки.

Тренировка с сопротивлением. Отличные способы запустить долгосрочное сжигание жира — это общие силовые тренировки, тренировки с собственным весом, тренировки с отягощениями. Они помогут нарастить мышечную массу и повысить скорость метаболизма.

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Ритмичные упражнения для всего тела. Пулео рекомендует попробовать такие упражнения, как «Альпинисты», прыжки с приседаниями, бёрпи.

Сложные изометрические упражнения. Они включают планку, приседания у стены. Эти виды активности наращивают силу корпуса и ускоряют метаболизм.

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