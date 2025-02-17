Назван простой способ улучшить память

Исследователи изучили, как физическая активность влияет на память у людей среднего и пожилого возраста. Об этом сообщает портал The Conversation.

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Известно, что спорт полезен не только для сердца, но и для мозга. Физическая активность помогает сохранить когнитивные функции и снижает риск деменции. Последние исследования показывают, что польза от занятий спортом может ощущаться не только в долгосрочной перспективе, но и сразу после тренировки — и этот эффект может длиться до 24 часов.

Ученые провели эксперимент с участием 76 человек в возрасте от 50 до 83 лет. Участники носили фитнес-браслеты в течение восьми дней, которые фиксировали уровень их активности и качество сна. Каждый день участники также выполняли когнитивные тесты на память.

Результаты показали, что люди, которые больше времени посвящали умеренной и высокой физической активности (например, бегу или езде на велосипеде), на следующий день демонстрировали лучшие результаты в тестах на память. Напротив, те, кто в течение дня был менее активен, показывали худшие результаты в тестах на рабочую память. Кроме того, положительное влияние на когнитивные способности оказало и качество сна — особенно количество времени, проведенное в фазе медленного сна, которая считается наиболее восстанавливающей.

Хотя улучшение памяти было умеренным, важно отметить, что участники не имели когнитивных нарушений или деменции, поэтому их результаты изначально находились на достаточно высоком уровне. Однако эти данные могут стать основой для будущих исследований влияния физической активности на людей с нейродегенеративными заболеваниями, где эффект может быть еще более выраженным.

Кратковременное улучшение памяти после физических упражнений, скорее всего, связано с усиленным кровообращением и выбросом в мозг специфических химических веществ, отвечающих за когнитивные функции. Обычно такие нейрохимические изменения длятся несколько часов, но некоторые эффекты, связанные с памятью, могут сохраняться до 24–48 часов.

По мнению ученых, результаты работы подчеркивают важность активного образа жизни в пожилом возрасте. Регулярные физические нагрузки в сочетании с качественным сном могут стать важной стратегией для поддержания здоровья.