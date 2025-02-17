Действительно ли нужно пить три литра воды в день

Вода играет ключевую роль в нашем организме — она участвует в терморегуляции, транспортировке питательных веществ, выведении токсинов и многих других процессах. Однако в последние годы распространился миф о необходимости потреблять 2–3 литра воды в день, что часто воспринимается как строгая норма. На самом деле, избыточное потребление жидкости может навредить организму, считает нутрициолог Вера Дудченко.

Откуда взялся миф о 3 литрах?

Популярное правило «8 стаканов воды в день» возникло в середине XX века, но оно не учитывает индивидуальные особенности человека, климатические условия и другие источники жидкости. Более того, исследования показывают, что значительное количество воды мы получаем из пищи — овощей, фруктов, супов, чая, кофе и даже хлеба. Поэтому строгая привязка к литражу воды является некорректной.

1. Дополнительная нагрузка на почки

Почки фильтруют жидкость, выводя лишнюю воду и электролиты. Чрезмерное потребление жидкости может перегружать этот процесс, приводя к сбоям в работе почек и даже к электролитному дисбалансу.

2. Выведение полезных минералов

Чрезмерное количество воды способствует усиленному мочеиспусканию, что может привести к выведению таких важных минералов, как калий, натрий и магний. Это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой и нервной системах.

3. Опухлости и отеки

Вызывать задержку жидкости в организме, провоцируя отёки, может как недостаток воды, так и слишком большое количество жидкости. Во всем важен баланс.

Сколько воды действительно нужно пить?

Согласно современным рекомендациям суточная потребность в жидкости составляет 1—1,5 мл/ккал. Это значит, что количество жидкости зависит от расхода энергии в день.

Но эти показатели усреднены. На потребность в жидкости влияют физическая активность, климат, состояние здоровья и даже рацион питания.

Как понять, что вам достаточно воды?

Организм сам подскажет, если ему требуется жидкость. К признакам нормального водного баланса эксперт относит отсутствие жажды, светло-желтый цвет мочи, хорошее самочувствие и уровень энергии. Употребляя воду «по часам», без чувства жажды, можно перегрузить организм.