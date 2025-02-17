Пермякова поделилась секретом похудения на десять килограмм за два месяца

53-летняя актриса Светлана Пермякова заявила, что похудела на 10 кг за 2 месяца. Артистка рассказала о работе над собой в соцсети.

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В личном блоге Светланы появились 2 снимка. Первый был сделан в декабре 2024 года, а второй — в феврале 2025. На последнем кадре заметно, насколько сильно похудела актриса. Теперь ее лицо приобрело рельеф и заостренные черты. По словам знаменитости, она избавилась от 10 кг благодаря осознанному подходу к здоровью.

« З а э т о в р е м я в м о е й ж и з н и п о я в и л и с ь п р а в и л ь н о е п и т а н и е , п р о г у л к и , м н о г о в о д ы . Э т о т о л ь к о н а ч а л о , и я п р о д о л ж а ю д в и г а т ь с я в п е р е д . Г л а в н о е — н е б ы с т р о е р е ш е н и е , а о с о з н а н н ы й п о д х о д к з д о р о в ь ю и т е л у » , — в ы с к а з а л а с ь о н а .

Светлана поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что теплые слова важны для нее.

Ранее бывший возлюбленный актрисы Светланы Пермяковой рассказал о ее новом романе. Подробности читайте в этой новости.

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