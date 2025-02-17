Десять продуктов, которые помогут уменьшить воспаление в организме

Хроническое воспаление увеличивает риск инфарктов, инсультов, диабета и других опасных заболеваний. Диетолог Сьюзан Блок назвала 10 продуктов, которые помогут уменьшить уровень воспаления в организме.

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В ы б о р п р о д у к т о в д л я у м е н ь ш е н и я х р о н и ч е с к о г о в о с п а л е н и я — э т о в о п р о с р а з н о о б р а з и я . О п р е д е л ё н н ы е к о м п о н е н т ы в п и щ е р а б о т а ю т в м е с т е , ч т о б ы у м е н ь ш и т ь в о с п а л е н и е . В о т п о ч е м у н и о д н а к о н к р е т н а я п и щ а н е д е л а е т в а ш у д и е т у п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о й . Э т о с у м м а т о г о , ч т о в ы е д и т е к а ж д ы й д е н ь .

Эксперт рекомендует добавить в рацион следующие продукты:

напитки: воду, травяной и зелёный чай, а также кофе;

цитрусовые;

крестоцветные овощи;

продукты насыщенного синего или фиолетового цвета: чернику, ежевику, сливы и виноград;

продукты насыщенного оранжевого, жёлтого, красного и темно-зелёного цвета: тыкву, сладкий перец, помидоры, морковь, капусту, шпинат, мангольд, рукколу;

орехи и семена;

лук;

растительные белки: бобы, чечевицу, макароны из чечевицы и сою;

специи и травы, включая имбирь, чеснок, куркуму, кардамон, чёрный перец, корицу и розмарин;

цельные зёрна: пшеницу, овёс, рожь, гречку, просо, киноа и коричневый рис.

Между тем из списка покупок следует исключить жареные продукты (чипсы, пончики, картофель фри), обработанное мясо, рафинированные углеводы (белый хлеб, рис, выпечка), маргарин, сладкие газировки и фруктовые напитки.