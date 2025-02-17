Десять продуктов, которые помогут уменьшить воспаление в организме

Эти 10 продуктов помогут уменьшить воспаление в организме
Хроническое воспаление увеличивает риск инфарктов, инсультов, диабета и других опасных заболеваний. Диетолог Сьюзан Блок назвала 10 продуктов, которые помогут уменьшить уровень воспаления в организме.
Выбор продуктов для уменьшения хронического воспаления — это вопрос разнообразия. Определённые компоненты в пище работают вместе, чтобы уменьшить воспаление. Вот почему ни одна конкретная пища не делает вашу диету противовоспалительной. Это сумма того, что вы едите каждый день.
Эксперт рекомендует добавить в рацион следующие продукты:
- напитки: воду, травяной и зелёный чай, а также кофе;
- цитрусовые;
- крестоцветные овощи;
- продукты насыщенного синего или фиолетового цвета: чернику, ежевику, сливы и виноград;
- продукты насыщенного оранжевого, жёлтого, красного и темно-зелёного цвета: тыкву, сладкий перец, помидоры, морковь, капусту, шпинат, мангольд, рукколу;
- орехи и семена;
- лук;
- растительные белки: бобы, чечевицу, макароны из чечевицы и сою;
- специи и травы, включая имбирь, чеснок, куркуму, кардамон, чёрный перец, корицу и розмарин;
- цельные зёрна: пшеницу, овёс, рожь, гречку, просо, киноа и коричневый рис.
Между тем из списка покупок следует исключить жареные продукты (чипсы, пончики, картофель фри), обработанное мясо, рафинированные углеводы (белый хлеб, рис, выпечка), маргарин, сладкие газировки и фруктовые напитки.