Как спорт помогает справиться с интернет-зависимостью

Ещё один повод записаться в зал. Учёные из университета Гуанси в Китае пришли к выводу о том, что спорт — прекрасное «лекарство» от интернет-зависимости. В масштабном эксперименте, который провели исследователи, принимали участие 760 студентов колледжей.

© Чемпионат.com

Ребят разделили на три группы. Каждая из них занималась конкретной физической активностью. Кто-то ходил на тренировки по командным видам спорта, другие — на бег и плавание, а третьи совмещали тренировки по разным направлениям на протяжении 4-18 недель.

В итоге исследователи обнаружили, что физическая нагрузка значительно улучшает психическое здоровье. По данным учёных, тренировки помогают снизить уровень тревожности, а также избавиться от одиночества. К тому же спорт позволяет компенсировать потребность справляться со стрессом через постоянный мониторинг социальных сетей, а регулярные тренировки способствуют улучшению качества жизни.