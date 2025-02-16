В чем опасность упражнения «вакуум для живота»

Вакуум давно пользуется популярностью среди тех, кто хочет подтянуть живот, однако у него есть свои плюсы и минусы, сообщает издание Marie Claire.

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Это упражнение заимствовано из хатха-йоги, которое также называют «брюшным замком», а выполняется оно исключительно на голодный желудок.

Из его преимуществ можно выделить работу с поперечными мышцами живота и корпуса, а также диафрагмальное дыхание, что позволяет добиться тонкой талии. Тренеры считают, что вакуум увеличивает скорость кровотока в брюшной полости, усиливает либидо, поможет очистить желудочно-кишечный тракт от токсинов, улучшает обмен веществ и функционирование диафрагмы.

Тем не менее, у упражнения много противопоказаний и опасных последствий, если его делать неправильно.

Например, могут обостриться гинекологические заболевания из-за повышения внутрибрюшного давления. Его нельзя выполнять при варикозе малого таза, воспалительных процессов в матке и опущении внутренних половых органов.

В связи с тем, что во время практики задерживается дыхание и напрягаются мышцы живота, это приводит к повышению внутричерепного давления.

Еще одним противопоказанием к вакууму является тромбоз, так как это может нарушить кровоток в венах и возврат крови к сердцу.

Если у вас есть воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, выполнять упражнение нельзя. К ним относятся гастрит, язву желудка или двенадцатиперстной кишки, а также болезнь Крона, колит и эзофагит.