Шесть фитнес-трендов, которые могут навредить

Специалисты перечислили шесть трендов в фитнесе, которые могут нанести вред здоровью, сообщает издание The Voice.

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В первую очередь, опасность несут тренировки для локального жиросжигания. По словам хирурга-ортопеда Элизабет Гарднер, некоторые начинают изматывать себя строгими диетами и увеличивать число таких упражнений, и это очень опасно.

Более того, по мнению создательницы курса онлайн-тренировок Рэй Рейхлин, локального жиросжигания вообще не существует. Необходимо составить полноценную программу на все тело вместо того, чтобы пытаться уменьшить отдельные складки.

Кроме того, многие фитнес-блогеры начали записывать видео о том, что они едят в течение дня. Казалось бы, это безвредный тренд, однако специалисты бьют тревогу. Так, диетолог Меганн Фезерстон отмечает, что подобный контент провоцирует расстройства пищевого поведения. В свою очередь, доктор медицинских наук Эми Командер подчеркивает, что видео пропагандируют диеты, которые подходят не всем. Также посты в соцсетях иногда бывают обманом, если блогеры продвигают те или иные продукты питания.

Последнее время многие контролируют свой пульс, но ориентироваться на эти цифры контрпродуктивно. По словам тренера Джеймса МакКирди, гораздо важнее слушать свое тело и ощущать, насколько тренировка тяжела конкретно для вас.

То же самое касается и статистики тренировок, поскольку цифры не имеют смысла без контекста. Кардиолог Кэтрин Ларсон рассказала, что некоторые ее пациенты настолько зациклены на устройствах, что забывают о целях спортивных занятий. Главное, чтобы упражнения приносили удовольствие даже в том случае, если результаты не соответствуют ожиданиям.

В фитнес-программах и марафонах часто призывают делать фотографии «до и после», но внешность не следует рассматривать как меру успеха. У разных людей организм не может одинаково реагировать на физические упражнения, поэтому необходимо ориентироваться на самочувствие.

Особо опасными могут быть челленджи без выходных, прежде всего для новичков. Специалисты напоминают, что дни для восстановления не менее важны, чем сами тренировки, и главное найти тот спорт, который действительно нравится.