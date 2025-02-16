Пять минут усилий: чем хороша японская тренировка Zero Training
Специалисты рассказали о новом фитнес тренде Zero Traning, который пришел к нам из Японии, сообщает издание The Voice.
Основателем тренировки считается японка Томоми Ишимура, которая основала в Нью-Йорке студию йоги и является автором книги «Метод нулевой тренировки».
Zero Traning подходит для всех уровней подготовки, в том числе для новичков, и занимает лишь пять минут. Она нацелена на похудение, укрепление мышц и борьбу с мышечной болью.
Выполнять тренировку лучше всего в положении лежа на полу, используя коврик для йоги и одну или две подушки. Упражнения включают в себя растяжку, чтобы восстановить нулевое положение и улучшить осанку.
По словам Ишимуры, это не только улучшит состояние опорно-двигательного аппарата, но и позволят похудеть на семь сантиметров в талии.