Пять минут усилий: чем хороша японская тренировка Zero Training

Специалисты рассказали о новом фитнес тренде Zero Traning, который пришел к нам из Японии, сообщает издание The Voice.

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Основателем тренировки считается японка Томоми Ишимура, которая основала в Нью-Йорке студию йоги и является автором книги «Метод нулевой тренировки».

Zero Traning подходит для всех уровней подготовки, в том числе для новичков, и занимает лишь пять минут. Она нацелена на похудение, укрепление мышц и борьбу с мышечной болью.

Выполнять тренировку лучше всего в положении лежа на полу, используя коврик для йоги и одну или две подушки. Упражнения включают в себя растяжку, чтобы восстановить нулевое положение и улучшить осанку.

По словам Ишимуры, это не только улучшит состояние опорно-двигательного аппарата, но и позволят похудеть на семь сантиметров в талии.