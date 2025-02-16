Диетолог объяснила, как отдых помогает похудеть

Висцеральный жир — это глубокий брюшной жир, который окружает внутренние органы. Опасен он тем, что может повысить риск развития серьёзных проблем со здоровьем. Тесно связан такой вид жира с метаболическим синдромом, диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, некоторыми видами рака, отмечает Джоанна Кац, зарегистрированный диетолог из Орландо, Флорида.

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Вопреки распространённому мнению, во время отдыха в организме происходит множество разных процессов. В том числе регуляция жира.

Вот как отдых помогает бороться с висцеральным жиром.

Контролирует гормоны голода. Сон помогает сбалансировать гормоны лептин и грелин, которые отвечают за аппетит, говорит Маша Дэвис, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог. Если вы недостаточно спите, то уровень грелина, гормона голода, увеличивается, а лептина, гормона сытости, уменьшается.

Регулирует уровень гормонов стресса. При длительном стрессе может повыситься уровень гормона кортизола. Исследования показывают, что это может вызвать и стрессовое переедание. Отдых же снижает уровень кортизола.

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Поддерживает фитнес-результаты. Благодаря отдыху вы будете чувствовать себя энергичнее, сильнее, сможете лучше тренироваться на следующем занятии.

Способствует здоровому обмену веществ. Наш организм сжигает калории во время сна. Научно доказано, что люди, чей цикл сна не выровнен, сжигают примерно на 55 калорий в день меньше, чем те, у кого регулярный сон.

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