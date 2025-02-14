Фитнес-привычки, которые вредят суставам

Подъём слишком больших весов и другие фитнес-привычки, которые в 50+ разрушают суставы
После 50 лет некоторые привычки, связанные с физическими упражнениями, могут только навредить. Тренер Тайлер Рид их перечислил.
Слишком много кардиотренировок с высокой ударной нагрузкой. Из-за бега по тротуару или упражнений с прыжками со временем могут изнашиваться хрящи. Это приведёт к боли и скованности в коленях, лодыжках, бёдрах. Лучше замените высокоинтенсивные виды деятельности на менее интенсивные: плавание, езду на велосипеде, греблю или эллиптические тренировки. Если вы любите бегать, то попробуйте интервальную ходьбу. Также отдайте предпочтение правильной обуви с достаточной амортизацией.
Подъём тяжестей с плохой техникой. Это может привести к чрезмерной нагрузке на суставы, что вызывает травмы и воспаление.
Пропуск разминки и упражнений на подвижность. Без разогрева мышцы и суставы менее гибкие. Это повышает вероятность их растяжений, вывихов и износа в долгосрочной перспективе.
Перегрузка суставов слишком большим весом. Это может ускорить дегенерацию суставов. Избыточный вес также создаёт сильную нагрузку на колени, плечи и поясницу, что повышает риск их износа. Вместо этого используйте умеренные веса и большее количество повторений, выбирайте щадящие для суставов варианты, сосредоточьтесь на времени под нагрузкой, а не на максимальных весах.
Игнорирование боли в суставах и перетренированности. Перетренированность без адекватного восстановления может вызвать хроническое воспаление, повреждение хрящей, долгосрочные проблемы с суставами.
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