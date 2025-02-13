От какой еды стоит отказаться на День святого Валентина

Названа еда, от которой стоит отказаться на День святого Валентина
Сладкие и жирные блюда в сочетании с крепким алкоголем навредят поджелудочной железе, печени и желчному пузырю, рассказал «Радио 1» психиатр-нарколог Виталий Холдин. Он отметил, что организму человека тяжело одновременно переварить спиртное и тяжелую пищу.
«Спиртной напиток действует не только на мозг и желудочно-кишечный тракт, но и — в сочетании, например, с шоколадом или конфетами — резко повышает уровень сахара в крови, что увеличивает нагрузку на поджелудочную железу. А в сочетании с жирной пищей под удар попадают печень и желчный пузырь», — предупредил Холдин.
Нарколог также подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не бывает. В День всех влюбленных психиатр посоветовал отдать предпочтение более здоровой еде и вовсе отказаться от спиртного.
Психиатр Дмитрий Вашкин ранее заявил, что регулярное употребление алкоголя даже в самых малых дозах приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Люди с хроническими заболеваниями особенно рискуют, когда выпивают спиртное в любых количествах, добавил врач.