От какой еды стоит отказаться на День святого Валентина

Сладкие и жирные блюда в сочетании с крепким алкоголем навредят поджелудочной железе, печени и желчному пузырю, рассказал «Радио 1» психиатр-нарколог Виталий Холдин. Он отметил, что организму человека тяжело одновременно переварить спиртное и тяжелую пищу.

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« С п и р т н о й н а п и т о к д е й с т в у е т н е т о л ь к о н а м о з г и ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы й т р а к т , н о и — в с о ч е т а н и и , н а п р и м е р , с ш о к о л а д о м и л и к о н ф е т а м и — р е з к о п о в ы ш а е т у р о в е н ь с а х а р а в к р о в и , ч т о у в е л и ч и в а е т н а г р у з к у н а п о д ж е л у д о ч н у ю ж е л е з у . А в с о ч е т а н и и с ж и р н о й п и щ е й п о д у д а р п о п а д а ю т п е ч е н ь и ж е л ч н ы й п у з ы р ь » , — предупредил Холдин.

Нарколог также подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не бывает. В День всех влюбленных психиатр посоветовал отдать предпочтение более здоровой еде и вовсе отказаться от спиртного.

Психиатр Дмитрий Вашкин ранее заявил, что регулярное употребление алкоголя даже в самых малых дозах приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Люди с хроническими заболеваниями особенно рискуют, когда выпивают спиртное в любых количествах, добавил врач.